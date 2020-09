Brände Brennendes Kirchendach in Spandau: Großeinsatz der Feuerwehr

Berlin. Mit einem Großeinsatz hat die Berliner Feuerwehr den Brand eines Daches einer neuen Kirche in Spandau bekämpft. Mit 100 Feuerwehrleuten und 23 Fahrzeugen sei man dort im Einsatz, twitterte die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Auf einem Foto war zu sehen, wie das Dach des Kirchenneubaus im Burbacher Weg in Flammen steht und Rauchwolken emporsteigen.