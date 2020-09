Schweinepest: Koalition fordert Zaun an der Grenze zu Polen

Potsdam. Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg fordern die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen im Landtag konsequente Schutzmaßnahmen und Hilfen für die Landwirte. Ein stabiler Schutzzaun müsse nicht nur in der Kernzone in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße sondern an der gesamten Grenze zwischen Brandenburg und Polen errichtet werden, forderte der agrarpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Ingo Senftleben, am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Landtages.

Zudem sollte ihm zufolge bei der Suche nach weiteren Wildschweinkadavern die Hilfe der Bundeswehr angefordert werden. Ein großes Gebiet rund um die Kernzone müsse zusätzlich eingezäunt und dort müssten Wildschweine intensiv gejagt werden.

Inzwischen sind 29 Fälle der Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg bestätigt; Hausschweine sind bisher nicht betroffen. In einem Entschließungsantrag haben die Koalitionsfraktionen die Forderungen an die Landesregierung zur Eindämmung der Seuche und zu Hilfen für die betroffenen Landwirte zusammengefasst. Darüber wollte der Landtag am Vormittag abstimmen.