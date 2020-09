Wuhlheide: 137 Apartments für Jugendliche entstehen

Richtfest an der Wuhlheide mit (von links): Alf Aleithe (Berlinovo), Sandra Scheeres (Senatorin für Bildung, Jugend und Familie), Andreas Peschke (Polier), Matthias Kollatz (Senator für Finanzen) und Bezirksbürgermeister Oliver Igel.

In die 137 neuen Apartments sollen Jugendliche und junge Erwachsene mit Unterstützungsbedarf einziehen.

Treptow-Köpenick. Der Rohbau ist fertig: Auf einem 4200 Quadratmeter großen Grundstück an der Wuhlheide entsteht ein Neubauprojekt mit Modell-Charakter. Ab August 2021 sollen in die 137 neuen Apartments junge Berliner einziehen, die durch die Jugendhilfe unterstützt werden. Das Projekt kostet rund 20 Millionen Euro. Drei mehrgeschossige Wohngebäude baut die Berlinovo Grundstücksentwicklungs GmbH, sie liegen direkt an der Spree. Die 16 bis 24 Quadratmeter großen Einzelzimmerapartments sind teilweise barrierefrei, haben ein eigenes Bad und eine Pantryküche.