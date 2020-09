Tierpark Berlin: So läuft der Umzug der Elefanten ab

Wegen des Umbaus der Elefanten-Anlage im Berliner Tierpark ziehen fünf der Tiere in Schiffscontainern in den Leipziger Zoo um.

Die Elefanten im Tierpark sollen es künftig besser haben: Eine einzigartige Savannenlandschaft ist geplant, nach Auskunft des Tierparks wird es Europas modernste Anlage für Afrikanische Elefanten sein. Doch bevor die Umbauarbeiten beginnen können, müssen die Dickhäuter umziehen. Zwei sind bereits in einem Zoo in Augsburg untergekommen, drei in Kronberg sowie in Halle, die fünf letzten finden in diesen Tagen im Zoo von Leipzig ein neues Zuhause. Doch wie groß müssen die Umzugskisten für Elefanten sein? Und wie ist die Reise organisiert? Das erklärt der Zoologische Leiter des Tierparks Christian Kern.