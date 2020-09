Schwules Museum ruft zu Spenden von Corona-Objekten auf

Das Schwule Museum in Berlin.

Berlin. Das Schwule Museum in Berlin will seine Sammlung um den Themenschwerpunkt Corona ausbauen. Dazu ruft das Museum zu Sachspenden auf. Laut der Mitteilung vom Mittwoch könnten das Dokumente und Objekte sein, "die etwas über queeres Leben in Zeiten der Corona-Krise erzählen". Das seien zum Beispiel Safer-Sex-Broschüren, selbst genähte Masken, Flyer mit Spendenaufrufen, Kunstwerke oder Zeitschriftentexte. Der Spendenaufruf läuft von diesem Freitag bis zum 31. Dezember. Das 1985 gegründete Museum hat nach eigenen Angaben eine der größten queeren Sammlungen der Welt.