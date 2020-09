Nach Schüssen in Schöneberg: Festnahmen im Clan-Milieu

Berlin. Ermittlungserfolg für die Berliner Polizei! Nach einer Gewalttat in Schöneberg vor einer Woche sind mehrere Tatverdächtige ermittelt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Mittwochmorgen seien Anschriften in Berlin durchsucht und Beweismittel sichergestellt worden, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter. Eine Person sei festgenommen worden, die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost handelt es bei einem der Festgenommenen um den Bruder des vor zwei Jahren am Rande des Tempelhofer Feldes erschossenen Intensivtäter Nidal R. Die Staatsanwaltschaft wollte das auf Nachfrage weder dementieren noch bestätigen. Bereits kurz nach der Tat wurde in Kreuzberg ein ebenfalls 24-jähriger tatverdächtiger Serbe festgenommen.

#StaatsanwaltschaftBerlin und #Mordkommission des #LKABerlin haben mehrere Tatverdächtige ermittelt. Heute Morgen haben sie deshalb an mehreren Wohnanschriften in Berlin durchsucht, Beweismittel sichergestellt und einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. https://t.co/Vb3gHauQTz — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 23, 2020

Schüsse in Schöneberg: Spuren führen ins Clan-Milieu

Am Abend des 13. September hatten Schüsse aus einer Menschengruppe im Bereich der Goebenstraße einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein schwerst verletzter Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Opfer handelt es sich um den polizeibekannten 24 Jahre alten Omar F. Die Spuren der Gewalttat führten bereits kurz nach der Tat ins Berliner Clan-Milieu.

Denn Omar F. ist für die Polizei wiederum kein Unbekannter. Der Mann soll kurz vor Weihnachten 2018 am Hermannplatz in Neukölln bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren haben. F. war wenig später in Düsseldorf festgenommen worden. Omar F. selbst hat mehrere Vorstrafen.

Die Ermittler gehen nun der Frage nach, was der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Ging es um Revierstreitigkeiten oder besteht ein Zusammenhang zum Mord auf dem Tempelhofer Feld vor fast genau zwei Jahren? Man wolle sich dazu aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht äußern, hieß es lediglich.