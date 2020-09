Mehr Geld für Sicherheit an jüdischen Orten

Berlin (dpa) – Im Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat sich einer Studie zufolge die Sicherheit jüdischer Einrichtungen gebessert. Allerdings müssten sich Gemeinden noch immer um bestimmte Vorkehrungen selbst kümmern, etwa um Zäune, Poller oder Sicherheitsschleusen. Einigen Gemeinde müssten zusätzlich einen Sicherheitsdienst engagieren, oft seien das ehemalige Angehörige der israelischen Armee. Das geht aus dem Bericht des Mediendienstes Integration hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Die Sicherheitslage jüdischer Einrichtungen sei besser als im vergangenen Jahr, aber nicht Flächen deckend gut, sagte der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes, Jürgen Peter. "Wir können als Polizei nicht zufrieden sein mit dem "Status quo", den wir erleben", sagte Peter. Bei der Ermittlungen über die Hintergründe des Anschlags in Halle habe die Polizei Lehren aus dem "NSU-Desaster" gezogen. Die Ermittler seien heute offener für verschiedene Hypothesen.

Laut der Studie haben die meisten Bundesländer die Mittel für die Sicherheit etwa an Synagogen, Kindergärten und Friedhöfen erhöht. So stelle Sachsen-Anhalt 2020 und 2021 rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung. Vom Bund kämen in diesem Jahr 22 Millionen Euro für Baumaßnahmen zur Sicherheit jüdischer Orte.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein rechtsterroristischer Attentäter am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen und die dort betenden Juden und Jüdinnen zu töten. Als das misslang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin. Im Anschluss tötete er in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann und verletzte auf seiner Flucht weitere Menschen.

Der Mediendienst Integration ist eine Informationsplattform für Journalisten rund um die Themen Migration, Integration und Asyl in Deutschland.