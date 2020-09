Entwurf für den Signa-Turm am Alex. Im Hintergrund sind in Planung und im Bau befindliche Hochhäuser anderer Investoren zu sehen.

Das Berliner Baukollegium hat viel zu tun: Gleich vier Hochhäuser, zwei davon am Alex, werden von dem Gremium kritisch geprüft.

Stadtentwicklung Vier Hochhäuser in Berlin stehen auf dem Prüfstand

Berlin. Gleich vier Hochhausprojekte für Berlins Mitte – eine solche Anhäufung hoher Türme hat es in den vergangenen 80 Sitzungen des Berliner Baukollegiums noch nie gegeben. Doch Corona-bedingt hatte sich in dem Beratungsgremium unter Vorsitz von Senatsbaudirektorin Regula Lüscher für die wichtigsten Bauprojekte der Hauptstadt ein erheblicher Rückstau gebildet, der am Montag mit einer extra-langen Video-Sitzung abgearbeitet wurde.