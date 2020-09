Berlin: Fridays for Future ruft zu Demonstration auf

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt an einem Schulstreik für das Klima vor dem Parlament in Stockholm teil. Dort hatte sie 2018 ihre mitterweile weltweite Klimaaktion gestartet.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für den kommenden Freitag eine Demonstration in Berlin angemeldet.

Berlin. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft erneut zu einem globalen Protest auf. Am kommenden Freitag, 25. September 2020, ist neben Aktionen in Deutschland auch in Berlin eine Großdemonstration angemeldet.

Unter dem Motto #KeinGradWeiter soll in Berlin eine Fahrrad-Demonstration vom Washington-Platz am Hauptbahnhof sowie ein Sitzstreik unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen vor dem Brandenburger Tor um 11 Uhr stattfinden. Unter anderem werden die Künstler Annenmaykantereit, Celine Bostic und Fritzi Noir auftreten.

“Die Klimakrise hat in der Corona-Pandemie keine Pause gemacht", teilte Quang Paasch von Fridays for Future mit. Trotz der Auswirkungen der Corona-Krise ruft Fridays for Future Berlin wieder zu Großdemonstrationen auf. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge seien sichere Demonstrationen möglich. Die Aktivisten würden Hygienekonzepte ausarbeiten, um coronakonform streiken zu können.

Parteiunabhängig fordert die Bewegung von der deutschen Regierung den Kohleausstieg bis 2030 und die Klimaneutralität Deutschlands bis 2035.

