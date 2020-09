Zwei Tote und 136 Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Potsdam. Auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende zwei Menschen ums Leben gekommen, 136 weitere wurden verletzt. Zwischen Freitag und Sonntag zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg in Potsdam insgesamt 566 Verkehrsunfälle, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Bei 97 davon wurden Menschen verletzt, in den restlichen Fällen entstanden lediglich Sachschäden.

Ein Autofahrer starb am Sonntagabend auf dem nördlichen Berliner Ring. Er krachte auf der A10 in einem Baustellenbereich zwischen Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) und dem Kreuz Oranienburg mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler.