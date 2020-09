Kuhherde spaziert auf der Straße

Hohennauen. Eine Kuhherde hat im Havelland einen Ausflug unternommen. Weil ein Weidezaun in Hohennauen nördlich von Rathenow teilweise beschädigt gewesen sei, sei eine Herde freilaufender Kühe in der Nacht zum Samstag von dort in den mehrere Kilometer entfernten Nachbarort Parey unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Kühe seien eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr gewesen - zu einem Unfall kam es aber nicht. Die Polizei sicherte die Herde, nachdem sie von einem Anwohner über die ausgebüxten Kühe informiert worden war. Die Beamten übergaben die Tiere nach zwei Stunden dem Eigentümer.

( dpa )