Ein neues Zentrum für die Thermometersiedlung

In der Thermometersiedlung will die Ev. Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf einen Neubau errichten.

Berlin. Wenn Annette Pohlke vor den Architektenplänen für das neue Gemeindezentrum in Lichterfelde Süd steht, hört sie nicht mehr auf, zu erzählen. Die Gemeindeälteste der Ev. Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf kann an dem geplanten Neubau die Zukunft für den Kiez ablesen. Auf der einen Seite die Thermometersiedlung – ein sozial belastetes Gebiet. Auf der anderen Seite – Neulichterfelde mit 2500 Wohnungen und Einfamilienhäusern, in die in den nächsten Jahren 6000 Bewohner ziehen werden. Dazwischen: das Gemeindezentrum am künftigen Stadtplatzes und der S-Bahnstation Lichterfelde Süd. „Wir sitzen hier an einer Scharnierstelle, das ist eine Chance“, sagt die Gemeindeälteste. Das Miteinander der beiden Stadtteile müsse klappen, dabei könne das neue Zentrum helfen.