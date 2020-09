20 000 Helfer für Special Olympics in Berlin gesucht

Berlin. Genau 1 000 Tage vor dem Start der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit Behinderung in Berlin beginnt der Veranstalter die Suche nach 20 000 freiwilligen Helfern. Bei den "Special Olympics World Games" treten vom 17. bis zum 24. Juni 2023 in der Hauptstadt rund 7 000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in 26 Sommersportarten an, wie das Organisationskomitee am Sonntag mitteilte.

In der ersten Bewerbungsphase können sich Freiwillige ab dem 20. September über die offizielle Webseite "berlin2023.org" registrieren.