Corona-Regeln missachtet: Polizei löst Party auf

Berlin. Die Berliner Polizei hat in der Nacht auf Sonntag erneut den James-Simon-Park in Mitte geräumt. Einsatzkräfte hätten dort bei einer Ansammlung von 500 bis 700 Menschen Verstöße gegen die Corona-Regeln sowie laute Musik und Geschrei beanstandet und die Feiernden nach Hause geschickt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Leute seien der Aufforderung zum Verlassen des Parks friedlich nachgekommen.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatten Polizisten den Park an der Spree räumen müssen. Den Angaben zufolge hatten Partyteilnehmer gegrölt und sich nicht an die Mindestabstände wegen der Pandemie gehalten. Zeugen berichteten, dass innerhalb einer etwa 300-köpfigen Gruppe einige mit Stühlen von nahen Gaststätten aufeinander losgegangen seien.