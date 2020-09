Bootsunfall auf der Dahme: Frachter reißt Ruderboot entzwei

Berlin. Zwei Ruderbootfahrer sind auf der Dahme in Berlin-Köpenick von dem Sog eines Frachtschiffs ins Wasser gerissen worden. Die beiden konnten sich am frühen Samstagabend mit einem Sprung in den Fluss retten, bevor der Kohlefrachter ihr Boot in zwei Teile riss, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte.

Einer der beiden sei zunächst von einem privaten Schiff aufgenommen worden, den anderen hätten wenig später Rettungsschwimmer aus dem Wasser geholt.

Den Angaben zufolge war der Kohlefrachter unter der Langen Brücke nicht weiter gekommen und musste deshalb 40 Meter vom Ruderboot entfernt den Rückwärtsgang einlegen, was zu dem starken Sog führte.