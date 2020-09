Späth'sche Baumschulen: Tausende bei Jubiläumsmarkt

Berlin. Mit einem Jubiläumsmarkt haben die Späth'schen Baumschulen in Berlin das 300-jährige Bestehen des Traditionsunternehmens gefeiert. Bei sonnigem Wetter seien mehrere Tausend Besucher am Samstag auf das historische Gelände im Ortsteil Baumschulenweg geströmt, teilte eine Sprecherin mit. Der Markt war am Mittag von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) eröffnet worden. Er habe sich ebenso wie SPD-Bezirksbürgermeister Oliver Igel (Treptow-Köpenick) dafür ausgesprochen, den Kern des Traditionsstandortes zu erhalten.

Das älteste produzierende Unternehmen Berlins wurde im September vor 300 Jahren von Christoph Späth als Gemüse- und Blumengärtnerei vor dem Halleschen Tor gegründet. Die Urkunde stammt vom 11. September 1720. Der mehrmals in Berlin umgezogene Familienbetrieb stieg Anfang des 20. Jahrhunderts nach eigenen Angaben zur weltweit größten Sortiments-Baumschule auf.

Die Firma war prägend: Stadtteil und S-Bahn-Station in Berlin wurden Baumschulenweg genannt, der Standort Späthstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen im Ostteil Berlins zum Volkseigentum erklärt.

Laut der Sprecherin kam am Samstag auch Manfred Späth, der Sohn von Hellmut Späth, des letzten Firmeninhabers aus der Späth-Familie. Hellmuth Späth war nach kritischen Äußerungen zum NS-Regime im KZ Sachsenhausen eingesperrt und dort in den letzten Kriegswochen erschossen worden.

Den Jubiläumsmarkt mit rund 120 Ausstellern aus ganz Deutschland gibt es auch noch an diesem Sonntag. Zu sehen sind Pflanzenschauen mit Dahlien oder Kürbissen sowie Ideen für Garten, Terrasse und Balkon.