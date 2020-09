Max Kruse erstmals im Union-Kader: Augsburg ohne Finnbogason

Berlin. Max Kruse steht zum Bundesliga-Auftakt erstmals im Kader des 1. FC Union Berlin. Der Top-Neuzugang der Eisernen hatte in der Vorbereitung alle Testspiele wegen einer Knöchelverletzung verpasst. Der 32 Jahre alte frühere Fußball-Nationalspieler sitzt am Samstag gegen den FC Augsburg allerdings zunächst auf der Bank. In der Offensive setzt Trainer Urs Fischer auf Marcus Ingvartsen als Stoßstürmer flankiert von Sheraldo Becker und Marius Bülter. Bei Augsburg gehört der Isländer Alfred Finnbogason nicht zur Startelf. Dafür beginnt Michael Gregoritsch für das Team von Trainer Heiko Herrlich.

