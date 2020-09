Zwölf Lehrer von Eberswalder Schule haben kein Coronavirus

Eberswalde. Nach der Schließung einer Schule in Eberswalde wegen eines Corona-Falls hat der Landkreis Barnim für zwölf Lehrer Entwarnung gegeben. Die Tests der zwölf Lehrkräfte der Oberbarnimschule auf das Coronavirus seien negativ, teilte der Kreis am Samstag mit. Offen sind noch die Ergebnisse für 16 Schülerinnen und Schüler, die für diesen Samstag erwartet werden. Die Schule hatte geschlossen, weil eine Schülerin der zehnten Klasse positiv auf das Virus getestet worden war. Die betroffenen Schüler und Lehrer wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt. Die Oberbarnimschulen sind ein Schulzentrum - welche Schule geschlossen war, war zunächst unklar.

