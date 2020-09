Corona-Newsblog in Berlin: 148 neue Infizierte, zwei Ampeln auf Gelb

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 13.256 Menschen infiziert. 227 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 11.763 Patienten gelten als genesen. 1266 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

6.17 Uhr: Senat berät über Corona-Schulden und Berliner Infektionszahlen

Der Berliner Senat diskutiert am heutigen Dienstag ab 10 Uhr über die Finanzplanung des Landes Berlin für die Jahre 2020 bis 2024. Die ist schon deshalb deutlich komplizierter geworden, weil bedingt durch die Corona-Krise Steuereinnahmen in erheblichem Umfang eingebrochen sind und gleichzeitig Schulden in Milliardenumfang aufgenommen werden.

Außerdem berät der Senat über die aktuelle Entwicklung bei den Infektionszahlen. Zum ersten Mal seit der Einführung des Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage in Berlin steht der Sprung auf zweimal Gelb bevor. Bei den Fallzahlen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zeigt sie bereits auf Gelb. Bei der Reproduktionszahl, kurz R-Wert, steht das nach Angaben der Gesundheitsverwaltung bevor.

+++ Montag, 21. September 2020 +++

20.53 Uhr: Union hält an Plänen für volles Stadion fest

Der 1. FC Union Berlin hält an seinem Plan fest und will am 25. Oktober ein Testspiel im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei bestreiten. Im Gegensatz zu dem bisherigen Vorhaben sollen allerdings die nötigen Corona-Tests für mehr als 22.000 Besucher anders organisiert werden. „Wir werden keine PCR-Tests durchführen, wie es vor sechs Wochen geplant war, sondern wir haben neue Angebote über Schnelltests, und das werden wir der Politik und den Behörden vorstellen, und dann hoffen wir, dass es genehmigt wird“, sagte Vereins-Präsident Dirk Zingler der ARD-„Sportschau“.

17.12 Uhr: 148 Neuinfektionen, zwei Ampeln auf Gelb

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 227. 148 neue Infektionen wurden bestätigt, 44 waren es am Sonntag. 1266 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 1157 waren es Sonntag. 11.763 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Mitte (+45), gefolgt von Neukölln mit 26 und Pankow (+19). Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, einer mehr als Sonntag. Insgesamt liegen 49 Menschen in Krankenhäusern, vier weniger als Sonntag gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,52 auf Gelb. Der Wert für Neuinfektionen steht mit 21,9 ebenfalls auf Gelb, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün.

Corona-Fallzahlen nach Berliner Bezirken, Stand 21. September

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1284 (+14) 1134 Friedrichshain-Kreuzberg 1307 (+2) 1135 Lichtenberg 748 (+9) 664 Marzahn-Hellersdorf 664 (+2) 604 Mitte 2094 (+45) 1864 Neukölln 1682 (+26) 1453 Pankow 1152 (+19) 1020 Reinickendorf 958 (-1) 886 Spandau 733 (+7) 665 Steglitz-Zehlendorf 861 (+12) 762 Tempelhof-Schöneberg 1237 (+10) 1079 Treptow-Köpenick 536 (+3) 497 Berlin 13.256 (+148) 11.763

16:30 Uhr: Fieberambulanzen für Patienten mit Symptomen geplant

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vorgeschlagen, dass ab dem Herbst Fieberambulanzen Anlaufstellen außerhalb der Hausarztpraxen sein sollen. Menschen mit Erkältungssymptomen sollen sich nicht in den Wartezimmern aufhalten und womöglich andere mit dem Coronavirus anstecken. Berlin geht bereits einen ähnlichen Weg: Etwa 30 Schwerpunktpraxen und 265 Test-Praxen für Covid-19 gibt es bereits in der Stadt. Sie sind auf der Homepage der Kassenärtzlichen Vereinigung für Berlin zu finden.

16.22 Uhr: Gericht untersagt verkaufsoffene Sonntage in Berlin

In der Corona-Krise fallen in Berlin verkaufsoffene Sonntage weg. Das Verwaltungsgericht untersagte es am Montag, dass an den Sonntagen vom 4. Oktober und 8. November die Läden öffnen. Diese Öffnung hatte der Senat verfügt, weil für diese Tage Veranstaltungen in der Stadt geplant sind - am 4. Oktober ein Fest zu 30 Jahren Wiedervereinigung und am 8. November unter anderem das Jazz-Fest.

Eine Großveranstaltung mit Bedeutung für Berlin als Ganzes ist nach der Rechtslage als Anlass notwendig, um sonntags Geschäfte zu öffnen. Wegen der Seuche sind Großveranstaltungen aber untersagt. Die geplanten Veranstaltungen fallen deutlich kleiner aus oder werden im Internet abgehalten.

Trotzdem hatte der Senat im August die beiden Sonntage für den Verkauf freigegeben, am 8. November auch wegen der Schließung des Flughafens Tegel und der Berlin Science Week. Dagegen wandte sich die Gewerkschaft Verdi und bekam nun Recht. Gegen den Beschluss ist aber eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht möglich.

16.09 Uhr: Senatorin Pop für Heizpilze - autofreier Sonntag als Ausgleich

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) plädiert dafür, Berlins wegen der Corona-Krise gebeutelten Gastronomen durch die kalte Jahreszeit zu helfen. Dabei könne auch über Heizmöglichkeiten für den Aufenthalt im Freien nachgedacht werden - der zusätzliche Kohlendioxid-Ausstoß ließe sich anderweitig ausgleichen. Pop schlägt einen Tag Verzicht aufs Autofahren vor. „Mit Blick auf Herbst und Winter sind in diesem Jahr unkonventionelle Lösungen für die Gastronomie gefragt“, teilte sie am Montag mit. Zuvor hatten die „B.Z.“ und die „Bild“ darüber berichtet.

„Um den CO2-Ausstoß zu kompensieren, sollten wir uns alle solidarisch mit der Gastronomie zeigen und beispielsweise mit einem autofreien Sonntag das CO2 wieder einsparen“, forderte Pop. Regine Günther, Senatorin für Verkehr und Umwelt, sieht das ähnlich: „Wenn über einen klar begrenzten Zeitraum technische Lösungen wie Heizstrahler zum Einsatz kommen, müssen deren Emissionen kompensiert werden. Die Quantitäten schätze ich als überschaubar ein.“

Die FDP-Fraktion teilte am Montag mit, Emissionen durch einen einmaligen, freiwilligen autofreien Sonntag auszugleichen, wäre ein notwendiger Kompromiss. Die Liberalen im Abgeordnetenhaus machen sich dafür stark, dass Berliner Gastronomen Gasheizstrahler - sogenannte Heizpilze - und Elektrowärmestrahler im Außenbereich einsetzen dürfen. In Berlin ist die Entscheidung darüber Sache der Bezirke.

15.43 Uhr: Brandenburgs Tourismus erholt sich

Die Zahl der Gäste-Übernachtungen in den Tourismus-Regionen Brandenburgs hat sich nach dem Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie etwas erholt. Betrug der Rückgang im Juni 33,4 Prozent, waren es im Juli noch 8,6 Prozent weniger Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Mit Beginn der Pandemie im März waren die Übernachtungen zunächst um 43,8 Prozent zurückgegangen, im April betrug der Rückgang sogar 79 Prozent, im Mai laut der Statistiker noch 66,1 Prozent. Insgesamt gab es im Zeitraum Januar bis Juli 34,7 Prozent weniger Übernachtungen.

15.36 Uhr: Senatorin Kalayci schlägt Berliner Corona-Ampel für Bund vor

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat das Berliner Corona-Ampelsystem als Modell für den Bund und andere Bundesländer vorgeschlagen. „Mit der Berliner Corona-Ampel liegt ein sensibles Instrument zur Beurteilung der pandemischen Lage vor. Ich fände es sehr hilfreich, wenn Bund und Länder die Berliner Corona-Ampel übernehmen würden“, erklärte die SPD-Politikerin am Montag.

Unter dem System muss man sich drei Ampeln vorstellen: eine für die Reproduktionszahl (kurz R-Wert, beschreibt die Dynamik des Infektionsgeschehens), eine für Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Tagen und eine für die Belegung von Intensivstationen mit Covid-19-Patienten.

Für jeden dieser drei Punkte wurden Schwellenwerte definiert: Werden diese überschritten, wechselt die entsprechende Ampelfarbe auf Gelb oder Rot. Bei zwei gelben Ampeln, will die Politik die Problematik erörtern. Bei Doppel-Rot wird Handlungsbedarf gesehen.

Berlin hatte das Instrument Mitte Mai beschlossen und war damit von Bund-Länder-Vereinbarungen abgewichen. Hintergrund war laut Senat, dass die von Bund und Ländern festgelegte Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen für eine Großstadt keine praktikable Lösung sei. Der Wert wurde als zu hoch angesehen.

14.21 Uhr: Brandenburger Rechnungshof wendet sich gegen jahrelange Notsituation wegen Corona

Der Brandenburger Landesrechnungshof (LRH) wendet sich gegen die Absicht der Landesregierung, das Fortdauern einer außergewöhnlichen Notsituation wegen der Coronas-Pandemie bis zum Jahr 2023 festschreiben zu lassen. Einen entsprechenden Antrag hat die Landesregierung für die Haushaltsberatungen am kommenden Mittwoch in den Landtag eingebracht. Damit soll erneut von der geltenden Schuldenbremse abgewichen und ein weiterer Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Krise bis zum Jahr 2023 ermöglicht werden.

Die Landesregierung verweise in ihrem Antrag selbst darauf, dass niemand die finanzielle Tragweite der Pandemie abschließend beziffern könne, teilte der LRH am Montag mit. Daher sei es besser, finanzpolitisch „auf Sicht“ zu fahren und nicht schon jetzt Weichen über das Jahresende hinaus zu stellen. „Es ist jedenfalls nicht erforderlich, schon jetzt eine in den Jahren 2022 und 2023 eventuell weiterbestehende außergewöhnliche Notsituation zu entscheiden, da das Parlament in der zweiten Jahreshälfte 2021 ohnehin den Haushalt für das Jahr 2022 beschließen muss.“ Dann ließen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch verlässlicher einschätzen.

13.08 Uhr: Wegen Corona-Fall zwei Förderschulen in Elbe-Elster geschlossen

Zwei Förderschulen in Herzberg (Elbe-Elster) sind wegen eines Corona-Falls vorsorglich geschlossen worden. Das teilte der Landkreis am Montag auf Nachfrage mit. Demnach wurde eine Mitarbeiterin, die mit Fahrdiensten für die Schulen „Gotthilf Salzmann“ und „Albert Schweitzer“ beauftragt ist, am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet. Die Förderschulen befinden sich an einem Standort. Dort lernen insgesamt 150 Schülerinnen und Schüler. Zunächst hatte der RBB berichtet.

Nach Angaben des Landkreis-Sprechers Torsten Hoffgaard sind bereits 60 Kontaktpersonen ersten Grades auf das Corona-Virus getestet worden. Bis auf einen Fund sei das Ergebnis bei allen Getesteten negativ ausgefallen. Ein Ergebnis werde noch einmal überprüft, berichtete der Sprecher. Alle befinden sich derzeit in Quarantäne. Bei weiteren 140 Testungen von Kontaktpersonen zweiten Grades sollen die Ergebnisse voraussichtlich am Dienstag vorliegen. Sollten die Tests negativ ausfallen, werden die Schulen nach Angaben des Landkreises am Mittwoch wieder öffnen.

12.48 Uhr: Weniger Hochzeiten in Berlin wegen Corona

Die Corona-Pandemie hat in Berlin die Zahl der Hochzeiten deutlich sinken lassen. Im ersten Halbjahr 2020 heirateten in der Hauptstadt 5147 Paare, 2019 waren es noch 6088 Paare. Das geht aus vorläufigen Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden veröffentlichte. Mitte März hatten Bund und Länder strenge Auflagen verhängt, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Viele Standesämter schlossen vorübergehend ganz, andere schränkten ihre Dienste ein.

12.25 Uhr: Corona-Ampel wird auch beim R-Wert gelb - Beratungsbedarf

Zum ersten Mal seit der Einführung des Ampelsystems zur Bewertung der Corona-Lage in Berlin steht der Sprung auf Doppel-Gelb bevor. Grund ist, dass die sogenannte Reproduktionszahl, kurz R-Wert, auf 1,52 steigt, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Montag sagte. Der Wert sollte demnach am Montagabend im Lagebericht im Internet veröffentlicht werden. Damit springe die entsprechende Ampel von Grün auf Gelb.

Gemäß der Ampelsystematik besteht dann laut dem Sprecher Beratungsbedarf, weil auch die Ampel für die Fallzahlen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage bereits auf Gelb steht (Wert von Montagabend: 21,0). Wie der Sprecher ankündigte, hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) angesichts der verschärften Lage die Bezirksbürgermeister der drei besonders betroffenen Bezirke Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg für Dienstagnachmittag zu Beratungen eingeladen.

Beim dritten Indikator, den Intensivbetten, steht die Ampel laut Gesundheitsverwaltung jedoch weiter auf Grün. Für jeden der Indikatoren waren Schwellenwerte definiert worden: Bei Überschreitungen wechselt die entsprechende Ampelfarbe. Für den Fall von Doppel-Rot hatte die Politik vereinbart, dass dies Handlungsbedarf bedeuten würde. Der nun gestiegene R-Wert besagt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

11.58 Uhr: Corona-Fall im Brandenburger Landtag - Verschärfte Regeln ab Mittwoch

Nach der Corona-Infektion eines Mitarbeiters der AfD-Fraktion sollen die Hygieneregeln im Brandenburger Landtag in dieser Woche verschärft werden. Eine Ausweitung der Maskenpflicht und andere Maßnahmen würden derzeit intensiv geprüft, erklärte Landtagssprecher Gerold Büchner am Montag auf Anfrage. Nach seinen Angaben sollen die neuen Regeln zu Beginn der Plenarsitzungen am Mittwoch in Kraft treten. Die Einzelheiten müssten jedoch noch ausgearbeitet werden.

Die AfD-Fraktion hatte der Landtagsverwaltung die Infektion des Mitarbeiters am vergangenen Donnerstag angezeigt. Alle Kontaktpersonen seien ins Homeoffice geschickt worden, erklärte eine Sprecherin der Fraktion.

11.44 Uhr: Schutzschirm für Berliner Zivilgesellschaft startet

Gemeinnützige Vereine und Organisationen in Berlin können vom 1. bis 25. Oktober 2020 „Ehrenamts- und Vereinshilfen zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie“ (Soforthilfe X) beantragen. Das teilte die Berliner Senatskanzlei am Montag mit. Eine Förderung sei in der Regel bis zu einer Höhe von 20.000 Euro möglich. Sie werde als Zuschuss gewährt, der nicht zurückgezahlt werden muss. Dafür stelle der Berliner Senat Mittel in Höhe von insgesamt 4,9 Mio. Euro zur Verfügung, wie es in der Mitteilung heißt. Senatschef Michael Müller (SPD) teilte mit: „Die Corona-Pandemie stellt die Berliner Zivilgesellschaft vor große Herausforderungen. Viele der gemeinnützigen Vereine und Organisationen, in denen das Ehrenamt prägend ist, sind davon betroffen, manche in ihrer Existenz bedroht. Mit dem Schutzschirm sollen gemeinnützige Strukturen in Berlin gesichert werden. Weitere Informationen zu Ehrenamts- und Vereinshilfen finden sich hier.

11.39 Uhr: Elternvertreter - Berlins Schulen nicht besser vorbereitet als im März

Berlins Elternvertreter sehen der Corona-Pandemie in Herbst und Winter mit großen Sorgen entgegen. „Die Schulen sind nicht besser vorbereitet als im März“, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Beim digitalen Lernen und dem Arbeiten mit Lernplattformen habe es zu wenig Fortschritte gegeben. „Schulen, die das während des Lockdowns sehr gut gemacht haben, werden das auch weiter sehr gut machen“, sagte Heise. „Aber das sind Schulen, die sich da schon in den letzten Jahren gut aufgestellt haben und entsprechende Technik und schnelle Internetanschlüsse haben“, so der Elternausschuss-Vorsitzende.

„Die Schulen, die das im März noch nicht hatten, die haben das jetzt auch nicht. Da sind wenige Schulen dabei, die ihre IT-Technik so aufstocken konnten, dass man sagt, wir können ruhigen Gewissens schauen, was auch immer da kommt. „Die wenigsten Schulen haben breitbandigen Internetanschluss, um Videokonferenzen aus der Schule anzubieten, so dass man hybriden Unterricht machen könnte, sagte Heise. „Sprich, eine Gruppe ist zu Hause, die andere ist vor Ort, und beide können dem Unterricht folgen.“ Dafür fehlten die technischen Voraussetzungen. „Da hat Berlin einfach die letzten Jahre nicht genug getan“, kritisierte Heise. Was die Anbindung der Schulen an das Breitbandinternet betrifft, sei wenig passiert.

11.26 Uhr: Zuschauerfrage für Hertha - Senat berät Änderung der Corona-Verordnung

Der Senat wird in seiner turnusmäßigen Sitzung am Dienstag die Entscheidung der Bundesländer auf einheitliche Regeln zur Fan-Rückkehr in die Stadien der Fußball-Bundesliga zum Thema machen. Dabei steht auch die Änderung der Corona-Verordnung zur Debatte, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Änderung würde es Fußball-Bundesligist Hertha BSC erlauben, mehr als die nach der aktuellen Verordnung zugelassenen 5000 Personen zum ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr) zu begrüßen.

Am vergangenen Dienstag hatten sich die Chefs der Staatskanzleien auf einen sechswöchigen Testbetrieb mit Zuschauern unter Corona-Bedingungen geeinigt. Die Grenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Stadion-Kapazität. Im Falle von Hertha BSC dürften dann bis zu 14.895 Besucher die Tore des 74 475 Zuschauer fassenden Olympiastadions passieren. Für Union Berlin würde die neue Regelung kaum Veränderungen herbeiführen, da das Stadion An der Alten Försterei 22.012 Plätze bietet und somit 4400 Zuschauer ins Stadion dürften.

10.24 Uhr: Keine neue Corona-Infektion in Brandenburg

In Brandenburg ist innerhalb eines Tages kein neuer Corona-Fall registriert worden. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Montag. Somit bleibt es zunächst bei insgesamt 4123 Infektionen seit März. Von Samstag auf Sonntag waren es sechs bestätigte neue Infektionen nach 20 neuen Fällen am Tag zuvor. Die Zahl der genesenen Menschen liegt geschätzt bei 3775 - das sind 14 mehr als am Vortag. Aktiv erkrankt sind derzeit den Angaben zufolge nachweislich 175 Menschen. Die Zahl derjenigen, die bislang in Zusammenhang mit dem Virus starben, liegt weiterhin bei 173.

Die meisten bestätigten Infektionen sind nach wie vor in Potsdam registriert. Dort haben sich bislang 734 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Es folgt der Landkreis Potsdam Mittelmark mit bestätigten 640 Fällen. Die wenigsten Infektionen wurden bisher aus dem Kreis Prignitz gemeldet (46).

9.54 Uhr: Berlin bundesweit mit höchster Corona-Inzidenz

Berlins Gesundheitssenatorin hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie international und auch in der Hauptstadt gezeigt. Der Anstieg der Neuinfektionen in Berlin gewinne an Fahrt, sagte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Der Schutz der älteren Menschen funktioniere noch. Allerdings müsse man damit rechnen, dass die derzeit bei jüngeren Menschen verbreiteten Infektionen auch verstärkt die höheren Altersgruppen erreichten und dann die Zahl der Krankenhaus- und Todesfälle steigen könne.

Bei der Inzidenz in den vergangenen sieben Tagen (Fallzahl pro 100.000 Einwohner) sei Berlin im Bundesländervergleich mit einem Wert von 20,4 nun Spitzenreiter vor Bayern, sagte Kalayci. Mit Blick auf die Herbstferien wiederholte Kalayci ihren Aufruf an die Berliner, auf internationale und nicht notwendige Reisen zu verzichten.

6.17 Uhr: Rot-Rot-Grün will rund 6,6 Milliarden Euro Schulden machen

Die Corona-Krise hat verheerende wirtschaftliche Folgen – von den Fluglinien bis zu den Eventveranstaltern, viele Unternehmen kämpfen ums Überleben. Und der Staat hilft mit Milliarden Euro, so auch Berlin. Der Senat will nun insgesamt 6,6 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen, um durch die Krise zu kommen. Am Dienstag soll ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

4.31 Uhr: Woidke zeigt sich zuversichtlich für Wirtschaft trotz Corona-Krise

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass Brandenburg gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen kann. „Unsere Wirtschaftsstruktur hilft uns jetzt, besser durch diese Krise zu kommen, weil sie Innovationen fördert und ihnen offen gegenübersteht“, sagte Woidke anlässlich des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow, das am Montag fortgesetzt wird. „Wir haben viele kleine und mittlere Unternehmen bei uns im Land.“ Diese Firmen könnten oft schnell und flexibel reagieren und sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen.

Dazu komme ein weitreichender Wandel, sagte der Regierungschef. Die Lausitz solle angesichts des Braunkohleausstiegs eine Modellregion für Klimaschutz und Wirtschaftswachstum werden. Immer mehr Unternehmen wollten in Brandenburg etwas Neues aufbauen und fänden dafür „sehr gute Bedingungen“ vor. Er nannte den Bau der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide und die geplante Produktion von Batteriematerial der BASF in Schwarzheide als Beispiele.

3.31 Uhr: Corona und „testen, testen, testen“ - Gesundheitsausschuss tagt

In Berlin wurden unter anderem Testmöglichkeiten für symptomfreies Personal von Kitas und Schulen geschaffen: Die Corona-Teststrategie soll am Montag Thema im Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sein (ab 9.00 Uhr). Die Besprechung „Testen, testen, testen - Umsetzung der Sars-Cov2-Teststrategie und Testpflicht im Land Berlin“ haben laut Tagesordnung die Fraktionen der SPD, Linken und Grünen beantragt. Auch eine Anhörung von Vertretern der Universitätsklinik Charité, eines Gesundheitsamtes und der Kassenärztlichen Vereinigung ist vorgesehen. „Das Testmanagement besteht aus der Umsetzung der Nationalen Teststrategie sowie aus weiteren Bausteinen, die durch die Länder bestimmt werden“, hatte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kürzlich erklärt.

+++ Sonntag, 20 September 2020 +++

17.12 Uhr: 44 Neuinfektionen, eine Ampel bleibt auf Gelb

In Berlin sind am Sonntag 44 Neuinfektionen gemeldet worden, das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 13.108 Menschen in Berlin mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 11.724 Menschen gelten inzwischen als genesen, die Zahl der Todesfälle bleibt bei 227. Damit sind aktuell in Berlin 1157 Menschen infiziert.

Die meisten Neuinfektionen meldet Friedrichshain-Kreuzberg (+14), gefolgt von Tempelhof-Schöneberg (+9) und Spandau sowie Marzahn-Hellersdorf (jeweils +6).

53 Menschen werden zurzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 15 intensivmedizinisch. Die Infektionszahl pro 100.000 Einwohner pro sieben Tage steht auf 21,0, damit bleibt die entsprechende Ampel auf Gelb. Die Ampel für den R-Wert bleibt mit 1,32 noch auf Grün, ebenso die Ampel für den Anteil der von Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten (1,2 Prozent).

Corona-Fallzahlen nach Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1270 (+4) 1133 Friedrichshain-Kreuzberg 1305 (+14) 1134 Lichtenberg 739 (+4) 657 Marzahn-Hellersdorf 662 (+6) 599 Mitte 2049 (+0) 1856 Neukölln 1656 (+0) 1448 Pankow 1133 (+0) 1018 Reinickendorf 959 (+1) 884 Spandau 726 (+6) 662 Steglitz-Zehlendorf 849 (+0) 761 Tempelhof-Schöneberg 1227 (+9) 1077 Treptow-Köpenick 533 (+0) 495 Berlin 13.108 (+44) 11.724

15.51 Uhr: Brandenburger Kliniken sollen Corona-Betten nach Bedarf vorhalten

Die Krankenhäuser in Brandenburg sollen für den Fall eines plötzlichen Anstiegs der Corona-Infektionen je nach Bedarf flexibel Bettenkapazitäten bereitstellen - aber ohne festen Anteil. Die Krankenhäuser müssten innerhalb von 48 bis 72 Stunden weitere Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19-Patienten organisieren, wenn ein Anstieg bei den Infektionen dies erfordere, erklärte das Gesundheitsministerium am Sonntag auf Anfrage. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte Ende Juni eine feste Vorgabe für das Freihalten von Betten aufgehoben, weil die Reserven den Bedarf deutlich überstiegen. Die Zahl neuer Ansteckungen in Brandenburg stieg in den vergangenen Wochen teils wieder.

11.31 Uhr: Pop ruft Gastwirte zum gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus auf

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hat die Berliner Gastwirte zum gemeinsamen Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus aufgefordert. In einem Brief der Senatsverwaltung für Wirtschaft an die Berliner Gastronomen schreibt die Grünen-Politikerin: "Sie mussten Ihren Betrieb in den vergangenen Monaten wegen des Infektionsschutzes stark einschränken. Wir, der Berliner Senat und die Bezirke, sind uns Ihrer schwierigen und teilweise existenzbedrohenden Lage bewusst." Es werde fortlaufend überprüft, "inwieweit die Einschränkungen in der Gastronomie weiter notwendig sind und wie wir Ihre Arbeit wieder erleichtern können. Das geht aber nur, wenn wir gemeinsam das Virus in Schach halten", so die Senatorin.

"Ich bitte Sie, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Ihre Gäste zu Verbündeten in diesem Kampf", appellierte Pop an Restaurant- und Kneipenbesitzer. Pop forderte sie auf, auf das Einhalten des Mindestabstands und der Maskenpflicht zu achten sowie die Kontaktdaten der Gäste sorgfältig zu erfassen. "Ich für meinen Teil verspreche Ihnen, auch weiterhin mit allen Kräften die Wirtschaft dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähig zu bleiben und Arbeitsplätze zu sichern", betonte die Wirtschaftssenatorin. "Gemeinsam können wir SARS-CoV-2 eindämmen." Wie ein Sprecher der Wirtschaftsverwaltung mitteilte, wurde der Brief in den vergangenen drei Tagen an 16.000 Gastronomen in Berlin zugestellt.

11.17 Uhr: Kliniken sollen Corona-Betten nach Bedarf vorhalten

Die Krankenhäuser in Brandenburg sollen für den Fall eines plötzlichen Anstiegs der Corona-Infektionen je nach Bedarf flexibel Bettenkapazitäten bereitstellen - aber ohne festen Anteil. Die Krankenhäuser müssten innerhalb von 48 bis 72 Stunden weitere Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19-Patienten organisieren, wenn ein Anstieg bei den Infektionen dies erfordere, erklärte das Gesundheitsministerium am Sonntag auf Anfrage. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte Ende Juni eine feste Vorgabe für das Freihalten von Betten aufgehoben, weil die Reserven den Bedarf deutlich überstiegen. Die Zahl neuer Ansteckungen in Brandenburg stieg in den vergangenen Wochen teils wieder.

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete, trotz steigender Infektionszahlen hielten deutsche Kliniken auf ihren Intensivstationen weit weniger Betten für Corona-Patienten frei als noch vor einigen Wochen und Monaten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält das für richtig. Die Kliniken hätten genügend Zeit und Erfahrung, um ihre Kapazitäten hochzufahren, wenn es wieder mehr Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf geben sollte, sagte er der Zeitung. In Berlin werden dem Bericht zufolge seit Juni noch zehn Prozent der Betten für Covid-Patienten reserviert.

9.39 Uhr: Gastwirte blicken mit Sorge auf den Winter

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin fordert in der Corona-Krise Lösungen für den Winter. „Wir brauchen einen Ausgleich für die Einschränkungen und die daraus resultierenden Kapazitätsverluste im Innenbereich“, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn. „Dazu gehören beispielsweise die unbürokratische Nutzung und das Winterfestmachen der Außenflächen sowie die Möglichkeit, Wärmequellen wie zum Beispiel Heizlüfter oder auch Heizpilze zumindest vorübergehend nutzen zu können.“ Die sind in manchen Bezirken erlaubt, andere verbieten sie mit Verweis auf den Umweltschutz. Alle Details zu den Folgen der Corona-Krise für Berliner Gastwirte lesen Sie hier.

8.20 Uhr: Erneut feiern Hunderte im James-Simon-Park

Die Polizei rückte die zweite Nacht in Folge mit einem Großaufgebot an und räumte den James-Simon-Park.

Foto: Morris Pudwell

Erneut haben Hunderte Personen im James-Simon-Park in Mitte gefeiert. Weil die jungen Leute die Mindestabstände nicht einhielten, musste zum wiederholten Male die Polizei anrücken. Das Spreeufer wurde kurz nach Mitternacht geräumt. Vor Ort war die Rede von etwa feiernden 800 Personen. Die Berliner Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, es kam zu mehreren Festnahmen. Erst in der Nacht zu Sonnabend war der James-Simon-Park von der Polizei geräumt worden.

+++ Sonnabend, 19. September 2020 +++

18.21 Uhr: Minister - Brandenburger fahren trotz Corona Bus und Bahn

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie fahren die Brandenburger nach Angaben der Landesregierung wieder öfter mit öffentlichen Bussen und Bahnen als vor einigen Monaten. „Wir haben jetzt ein Niveau bei den Fahrgastzahlen von 70 bis 90 Prozent gegenüber der Zeit vor Corona“, sagte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) der „Märkischen Allgemeinen“ (Samstag) aus Potsdam. „In der Hochzeit der Pandemie waren es nur 20 bis 30 Prozent.“ Brandenburg habe auch während der Pandemie ein stabiles Bus- und Bahnangebot aufrechterhalten. Er ließ offen, ob ein 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr kommt, das die Kenia-Koalition prüfen will. Das Augenmerk sei darauf gerichtet, angeschlagenen Verkehrsunternehmen zu helfen.

18.00 Uhr: 146 Neuinfektionen in Berlin, eine Ampel springt auf Gelb

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 227. 146 neue Infektionen wurden bestätigt, 186 waren es gestern. 1170 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 1083 waren es gestern. 11.667 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, zwei mehr als gestern. Insgesamt liegen 53 Menschen in Krankenhäusern, sechs mehr als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,19 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen steht mit 20,6 auf Gelb, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün. Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Neukölln (+35), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (+29) und Charlottenburg-Wilmersdorf (+18). Treptow-Köpenick und Pankow melden keine Neuinfektionen.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

11.43 Uhr: Brandenburg zählt 20 neue Corona-Ansteckungen

Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg ist auf höherem Niveau stabil. Das Gesundheitsministerium zählte von Freitag bis Sonnabend 20 bestätigte neue Ansteckungen nach 19 neuen Fällen am Tag zuvor. In den Landkreisen Elbe-Elster, Oberhavel und Potsdam-Mittelmark seien je vier Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Erreger hinzugekommen, teilte das Ministerium am Sonnabend mit.

In Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) wurden je zwei neue Fälle, in den Kreisen Barnim, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Teltow-Fläming sowie in Potsdam je ein neuer Fall registriert. In der Prignitz fiel eine Ansteckung wegen Doppelzählung aus der Zählung heraus. Seit März haben sich offiziell 4117 Menschen infiziert. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei 3760, die der aktuell Erkrankten bei 184.

8.32 Uhr: Polizei löst Party im James-Simon-Park auf

Einsatzkräfte der Berliner Polizei im James-Simon-Park in Berlin-Mitte in der Nacht zu Sonnabend.

Foto: Morris Pudwell

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonnabend eine Party im James-Simon-Park in Mitte aufgelöst. Die 500 bis 600 Personen sollen bei der Party gegen 23 Uhr Mindestabstände nicht eingehalten und laut Musik gehört haben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sollen nach Angaben von Zeugen aus einer etwa 300-köpfigen Gruppe heraus die Beteiligten mit Stühlen von den anliegenden Gaststätten aufeinander losgegangen sein.

Rund 100 Einsatzkräfte räumten den James-Simon- und den angrenzenden Monbijoupark. Dabei mussten die Beamten die Anwesenden teilweise abdrängen und wegschubsen. Während der Räumung bewarfen die Gruppen die Einsatzkräfte mit Flaschen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Zudem warf ein Unbekannter eine Flasche auf einen vorbeifahrenden Bus. Als der Fahrer anhielt, trat eine Person einen Außenspiegel ab.

Nachdem beide Parks geräumt waren, mussten auch die auf dem Vorplatz des Hackeschen Marktes dicht beieinanderstehenden Frauen und Männer den Bereich rund um den Bahnhof verlassen. Die Einsatzkräfte nahmen insgesamt sieben Tatverdächtige fest und leiteten Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Tätlichen Angriffs, versuchter Gefangenenbefreiung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Bereits eine Stunde zuvor, gegen 22 Uhr, liefen etwa 70 Personen auf die Kreuzung Rigaer Ecke Liebigstraße in Friedrichshain und behinderten den Verkehr. Zeitgleich wurde laute Musik abgespielt. Einsatzkräfte räumten kurz darauf die Kreuzung, wobei die Personen teilweise weggeschoben werden mussten.

8.25 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

Alle bisherigen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

17.50 Uhr: Wieder über 1000 Corona-Fälle in Berlin

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 227. Das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung für den 18. September hervor.

186 neue Infektionen wurden bestätigt, 140 waren es am Donnerstag. 1083 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 973 waren es am Donnerstag. 11.608 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 14, ebenso viele Personen wie gestern. Insgesamt liegen 47 Menschen in Krankenhäusern, einer weniger als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,04 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen ebenfalls auf Grün.

