Corona-Newsblog in Berlin: 146 Neuinfektionen, eine Ampel springt auf Gelb

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 13.064 Menschen infiziert. 227 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 11.667 Patienten gelten als genesen. 1170 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

9.39 Uhr: Gastwirte blicken mit Sorge auf den Winter

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin fordert in der Corona-Krise Lösungen für den Winter. „Wir brauchen einen Ausgleich für die Einschränkungen und die daraus resultierenden Kapazitätsverluste im Innenbereich“, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn. „Dazu gehören beispielsweise die unbürokratische Nutzung und das Winterfestmachen der Außenflächen sowie die Möglichkeit, Wärmequellen wie zum Beispiel Heizlüfter oder auch Heizpilze zumindest vorübergehend nutzen zu können.“ Die sind in manchen Bezirken erlaubt, andere verbieten sie mit Verweis auf den Umweltschutz. Alle Details zu den Folgen der Corona-Krise für Berliner Gastwirte lesen Sieh hier.

8.20 Uhr: Erneut feiern Hunderte im James-Simon-Park

Die Polizei rückte die zweite Nacht in Folge mit einem Großaufgebot an und räumte den James-Simon-Park.

Foto: Morris Pudwell

Erneut haben Hunderte Personen im James-Simon-Park in Mitte gefeiert. Weil die jungen Leute die Mindestabstände nicht einhielten, musste zum wiederholten Male die Polizei anrücken. Das Spreeufer wurde kurz nach Mitternacht geräumt. Vor Ort war die Rede von etwa feiernden 800 Personen. Die Berliner Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, es kam zu mehreren Festnahmen. Erst in der Nacht zu Sonnabend war der James-Simon-Park von der Polizei geräumt worden.

+++ Sonnabend, 19. September 2020 +++

18.21 Uhr: Minister - Brandenburger fahren trotz Corona Bus und Bahn

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie fahren die Brandenburger nach Angaben der Landesregierung wieder öfter mit öffentlichen Bussen und Bahnen als vor einigen Monaten. „Wir haben jetzt ein Niveau bei den Fahrgastzahlen von 70 bis 90 Prozent gegenüber der Zeit vor Corona“, sagte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) der „Märkischen Allgemeinen“ (Samstag) aus Potsdam. „In der Hochzeit der Pandemie waren es nur 20 bis 30 Prozent.“ Brandenburg habe auch während der Pandemie ein stabiles Bus- und Bahnangebot aufrechterhalten. Er ließ offen, ob ein 365-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr kommt, das die Kenia-Koalition prüfen will. Das Augenmerk sei darauf gerichtet, angeschlagenen Verkehrsunternehmen zu helfen.

18.00 Uhr: 146 Neuinfektionen in Berlin, eine Ampel springt auf Gelb

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 227. 146 neue Infektionen wurden bestätigt, 186 waren es gestern. 1170 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 1083 waren es gestern. 11.667 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, zwei mehr als gestern. Insgesamt liegen 53 Menschen in Krankenhäusern, sechs mehr als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,19 auf Grün. Der Wert für Neuinfektionen steht mit 20,6 auf Gelb, die Ampel für die freien Intensivbetten steht auf Grün. Die meisten Neuinfektionen verzeichnet Neukölln (+35), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (+29) und Charlottenburg-Wilmersdorf (+18). Treptow-Köpenick und Pankow melden keine Neuinfektionen.

Die Corona-Fallzahlen in den Berliner Bezirken

11.43 Uhr: Brandenburg zählt 20 neue Corona-Ansteckungen

Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg ist auf höherem Niveau stabil. Das Gesundheitsministerium zählte von Freitag bis Sonnabend 20 bestätigte neue Ansteckungen nach 19 neuen Fällen am Tag zuvor. In den Landkreisen Elbe-Elster, Oberhavel und Potsdam-Mittelmark seien je vier Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Erreger hinzugekommen, teilte das Ministerium am Sonnabend mit.

In Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder) wurden je zwei neue Fälle, in den Kreisen Barnim, Oberspreewald-Lausitz, Oder-Spree, Teltow-Fläming sowie in Potsdam je ein neuer Fall registriert. In der Prignitz fiel eine Ansteckung wegen Doppelzählung aus der Zählung heraus. Seit März haben sich offiziell 4117 Menschen infiziert. Die Zahl der Genesenen liegt geschätzt bei 3760, die der aktuell Erkrankten bei 184.

8.32 Uhr: Polizei löst Party im James-Simon-Park auf

Einsatzkräfte der Berliner Polizei im James-Simon-Park in Berlin-Mitte in der Nacht zu Sonnabend.

Foto: Morris Pudwell

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonnabend eine Party im James-Simon-Park in Mitte aufgelöst. Die 500 bis 600 Personen sollen bei der Party gegen 23 Uhr Mindestabstände nicht eingehalten und laut Musik gehört haben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sollen nach Angaben von Zeugen aus einer etwa 300-köpfigen Gruppe heraus die Beteiligten mit Stühlen von den anliegenden Gaststätten aufeinander losgegangen sein.

Rund 100 Einsatzkräfte räumten den James-Simon- und den angrenzenden Monbijoupark. Dabei mussten die Beamten die Anwesenden teilweise abdrängen und wegschubsen. Während der Räumung bewarfen die Gruppen die Einsatzkräfte mit Flaschen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Zudem warf ein Unbekannter eine Flasche auf einen vorbeifahrenden Bus. Als der Fahrer anhielt, trat eine Person einen Außenspiegel ab.

Nachdem beide Parks geräumt waren, mussten auch die auf dem Vorplatz des Hackeschen Marktes dicht beieinanderstehenden Frauen und Männer den Bereich rund um den Bahnhof verlassen. Die Einsatzkräfte nahmen insgesamt sieben Tatverdächtige fest und leiteten Strafermittlungsverfahren unter anderem wegen Tätlichen Angriffs, versuchter Gefangenenbefreiung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Bereits eine Stunde zuvor, gegen 22 Uhr, liefen etwa 70 Personen auf die Kreuzung Rigaer Ecke Liebigstraße in Friedrichshain und behinderten den Verkehr. Zeitgleich wurde laute Musik abgespielt. Einsatzkräfte räumten kurz darauf die Kreuzung, wobei die Personen teilweise weggeschoben werden mussten.

8.25 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog für Berlin

Alle bisherigen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

17.50 Uhr: Wieder über 1000 Corona-Fälle in Berlin

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 227. Das geht aus den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung für den 18. September hervor.

186 neue Infektionen wurden bestätigt, 140 waren es am Donnerstag. 1083 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 973 waren es am Donnerstag. 11.608 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 14, ebenso viele Personen wie gestern. Insgesamt liegen 47 Menschen in Krankenhäusern, einer weniger als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,04 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen ebenfalls auf Grün.

Corona – mehr zur Pandemie: