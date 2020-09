Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am frühen Morgen bei einem Wohnungsbrand in Staaken im Einsatz.

Berlin. In Berlin-Staaken hat eine Doppelhaushälfte gebrannt. Die Flammen hätten das erste Obergeschoss und Teile des Dachgeschosses erfasst, teilte die Feuerwehr am Samstagmorgen mit. Das Feuer sei in der Nacht ausgebrochen und in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle gebracht worden. Verletzte gab es nicht, da sich um Zeitpunkt des Feuers niemand in dem Haus befand. Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor.