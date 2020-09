„World Cleanup Day“: Ein Zeichen gegen die Vermüllung

Viele Berliner beteiligen sich am „World Cleanup Day“ und sammeln stadtweit Müll. Am Sonnabend finden weitere Aufräumaktionen statt.

Berlin. Wer am Freitagvormittag nahe dem Haus der Kulturen der Welt im Großen Tiergarten unterwegs war, der konnte die Freiwilligen mit blauen Müllsäcken und Greifzangen dort kaum übersehen. Ob am Spreeufer, auf den Wiesen oder in den Sträuchern, überall machten sich die Männer und Frauen auf die Suche nach Müll, den andere dort achtlos zurückgelassen oder bewusst in der Natur entsorgt hatten. So fanden Mitarbeiterinnen der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (KBB) ein altes, kaputtes Fenster, zwischen Pflanzen wurden mehrere Schuhe entdeckt, und die Studentin Amandine Ruet fischte ein schwarzes Plastikrohr aus der Spree. Hinzukamen zahllose Zigarettenkippen, Kronkorken oder Verpackungsreste.