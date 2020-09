Berliner Enteignungs-Volksbegehren sorgt für scharfe Kritik

Die Initiative für das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ hat die erste Hürde genommen.

Die Initiative appelliert an den Senat, das Vorhaben zu unterstützen. Verbände, CDU und FDP warnen vor Beschädigung des Wirtschaftsstandortes.

Berlin. Das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“, das die Berliner Innenverwaltung am Donnerstag für formal zulässig erklärt hat, sorgt in Wirtschaftskreisen und bei Oppositionspolitikern für scharfe Kritik. Innerhalb der nächsten 15 Tage muss der Senat nun eine inhaltliche Stellungnahme vorlegen. Danach muss sich das Parlament innerhalb von vier Monaten mit der Enteignungsfrage befassen. Noch ist allerdings offen, ob sich der Senat auf eine klare Position verständigen kann. Genau das erwarten aber Wirtschaftsverbände wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin.