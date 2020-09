Rot-Rot-Grün will Möglichkeiten nutzen, noch mehr Flüchtlinge in Berlin aufnehmen zu können. Ein eigenes Landesprogramm, für das die Zustimmung des Innenministers nötig ist, ist nur eine davon.

Flüchtlinge Rot-Rot-Grün will Aufnahme von mehr Flüchtlingen in Berlin

Berlin. Rot-Rot-Grün hat am Donnerstag mehr Anstrengungen für die Aufnahme von Flüchtlingen in Berlin gefordert. Ein entsprechender Antrag der drei Fraktionen der Regierungskoalition bekam im Abgeordnetenhaus gegen die Stimmen der Opposition eine Mehrheit. Die Fraktionen hatten in einem dringlichen Antrag den Senat unter anderem aufgefordert, Familienzusammenführungen für Geflüchtete aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos zu ermöglichen, die bereits Angehörige in Berlin haben.

Ein weiterer Vorschlag lautet, die Möglichkeit für eine Aufnahme besonders dringlicher humanitärer Einzelfälle nach dem Aufenthaltsgesetz zu nutzen und für infrage kommende Geflüchtete aus Moria ein sogenanntes Vorab-Einverständnis für die Visa-Erteilung auszustellen.

Bettina Jarasch (Grüne) plädierte in der Plenarsitzung dafür, weitere Spielräume für eine Aufnahme von Flüchtlingen ohne Zustimmung des Bundesinnenministeriums zu nutzen. Berlin hatte schon vor Monaten angeboten, 300 besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen im Rahmen eines eigenen Landesprogramms zu helfen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat das bisher abgelehnt - ohne sein Einvernehmen geht es bisher nicht.

Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat den Fraktionen von Rot-Rot-Grün vorgeworfen, ihre Pläne schadeten dem Anliegen der Flüchtlinge. Dregger kritisierte die Pläne als den falschen Weg. "Was Sie in den letzten Tagen hier abziehen, ist eine substanzielle Behinderung der Bemühungen der Bundesregierung um eine europäische Lösung im Interesse der Flüchtlinge."

Hinzu komme, dass die griechische Regierung gar nicht um Hilfe gebeten habe. "Die griechische Regierung hat die Sorge, dass weitere Flüchtlingsunterkünfte in Brand gesteckt werden, wenn diese Brandstiftung Flüchtlingen den Weg in andere europäische Staaten ebnet", sagte Dregger mit Blick auf den Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos.

Am Freitag will Berlin gemeinsam mit Thüringen im Bundesrat eine Initiative einbringen, die eine Änderung des Paragrafen 23 im Aufenthaltsgesetz vorsieht. Nach der Vorstellung des Berliner Senats soll es künftig ausreichen, das Bundesinnenministerium (BMI) "ins Benehmen zu setzen".