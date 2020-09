"Wir sind noch da!": Berlin feiert Clubkultur in Coronakrise

Berlin. Gut ein halbes Jahr nach der coronabedingten Schließung aller Clubs feiert Berlin seine nächtliche Szene. Unter dem Motto "Wir sind noch da!" wollen die Betreiber am 3. Oktober nach Angaben der Clubcommission vom Donnerstag "ein Signal in existenzbedrohenden Zeiten für ihre Bedeutung und Vielfalt" senden. An dem Tag der Clubkultur sollen vierzig Clubs und Kollektive jeweils 10 000 Euro "für ihr jahr- bis jahrzehntelanges Engagement in der Berliner Clubkultur" erhalten. Zu den aus 90 Bewerbungen ausgewählten Clubs zählen etwa Club der Visionaere, Gretchen, SchwuZ, SO36 oder Tresor. Die Ausgezeichneten wollen sich am Tag der Clubkultur mit Showcases in verschiedenen Stadtbezirken open air und indoor präsentieren.

Die weiterhin geschlossenen Clubs rechnen mit einem Neustart 2021. Dann wollen sie etwa mit Schnelltests und neuen Methoden zur Nachverfolgung arbeiten. Derzeit haben einige der Berliner Clubs auf Freiluft-Flächen geöffnet.