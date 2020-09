Berlin Marienfelde: Schwimmbad zur Kita mit Erlebnisfaktor umgebaut

Dass dies einst ein Teil des Schwimmbadbeckens war, ist kaum noch zu erkennen. An der Wand, sicher hinter Glas, findet man aber noch die original Mosaik-Fliesen mit Fischen, die das Becken säumten. Heute können die Kleinsten dort spielen.

Im ehemaligen Schwimmbad in Marienfelde lernten einst Kinder das Schwimmen. Nach Jahren ohne Nutzung wird es nun eine Kita.

Wo einst Schwimmer ihre Bahnen zogen, tauchen nun Kinder ein ins Bällebad. Das 1976 bis 1977 gebaute Schwimmbad in der ehemaligen Klosteranlage „Vom Guten Hirten“ in Marienfelde führt schon lange kein Wasser mehr. Mit viel Kreativität und Verspieltheit wurden Schwimmbecken, Umkleiden und Duschräume in eine Kita für 100 Kinder mit Erlebnisfaktor verwandelt. Ab Montag soll es losgehen. Dann erkunden die Kleinen erstmals ihr neues Domizil.