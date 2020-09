Wetter Sonniges Spätsommerwochenende in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Berlin und Brandenburg steht ein sonniges Spätsommerwochenende mit Temperaturen bis zu 24 Grad bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es zudem bis Sonntag nicht regnen. Am Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 19 bis 22 Grad, am Samstag bei 19 bis 23 Grad und am Sonntag bei maximal 20 bis 24 Grad.

Für den Donnerstag rechneten die DWD-Meteorologen anfangs mit einigen Wolken vor allem im Berliner Raum und südlich davon sowie in der Uckermark. Später sollte es auch dort, wie im übrigen Brandenburg sonnig werden. Im Vergleich zum Vortag erwartete der DWD mit voraussichtlich 18 bis 21 Grad kühlere Temperaturen.