Nach seiner Griechenland-Reise hält Berlins Innensenator aber an seiner Forderung nach Landesprogrammen fest.

Landespolitik Innensenator Geisel begrüßt Einigung in Flüchtlingsfrage

Berlin. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich nach seiner Reise nach Athen zufrieden über die Zusagen des Bundes zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland gezeigt, aber weiter ein eigenes Landesprogramm dafür gefordert. „Als ich am Montagabend nach Athen geflogen bin, haben wir noch über 150 Geflüchtete gesprochen, die Deutschland zusätzlich aufnehmen wollte“, sagte Geisel am Mittwoch. „Jetzt sind es zehnmal so viel, wenn meine Reise nach Athen und der damit verbundene politische Druck auf die Bundesregierung etwas zu diesem Sinneswandel beigetragen hat, bin ich zufrieden.“