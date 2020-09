„World Cleanup Day“: Tausende Berliner räumen ihre Kieze auf

Bereits im vergangenen Jahr gab es zum World Cleanup Day eine Aufräumaktion in der Hasenheide. Auch beim diesjährigen Aktionstag wird in dem Park wieder Müll gesammelt.

Am 18. und 19. September findet weltweit der „World Cleanup Day“ statt. Auch in Berlin sind wieder Dutzende Müllsammelaktionen geplant.

Berlin. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr vieles anders. Der „World Cleanup Day“, der Tag, an dem es weltweit Müllsammelaktionen gibt, Millionen Freiwillige ein Zeichen für Sauberkeit und Umweltschutz setzen wollen, findet dennoch oder gerade wegen der Krise statt. Denn der Müll ist nicht verschwunden. In Berlin waren vor allem in Grünanlagen zurückgelassene Verpackungen, etwa von To-go-Essen und -Getränken, zuletzt ein großes Thema. Auch hier finden deshalb in den kommenden Tagen zahlreiche Aufräumaktionen statt.