Nachhaltigkeit Greentech Festival in Berlin gestartet

Berlin. Früher raste Nico Rosberg mit 200 Kilometern pro Stunde und mehr über die Rennstrecken der Welt. Mittlerweile hat sich der Formel-1-Weltmeister von 2016 längst aus dem Cockpit seines Rennwagens verabschiedet. „Wir müssen alle daran denken, dass wir grüner werden“, sagte der 35-Jährige am Mittwoch bei der Eröffnung des zweiten Greentech Festivals (GTF) in Berlin. Noch bis Freitagabend lädt das von Rosberg mit ins Leben gerufene Event für nachhaltige Technologien, insbesondere aus dem Bereich Mobilität, ins Kraftwerk Berlin ans Spreeufer in Mitte ein.