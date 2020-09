Bus bremst: Acht Schulkinder leicht verletzt

In Westen gekleidete Polizisten.

Cottbus. Bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses sind am Mittwoch in Cottbus acht Schulkinder leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der Bus war mit insgesamt 28 Schülern besetzt. Auf die Frage der mitfahrenden Lehrerin sagten alle Schüler zunächst, ihnen gehe es gut. Nach Absprache fuhr der Busfahrer zunächst weiter, benachrichtigte aber Rettungskräfte und Polizei. Acht leicht verletzte Schüler wurden dann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion Süd weiter mitteilte. Die Eltern wurden informiert.