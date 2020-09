Duda-Wechsel steht bevor: Andersson trainiert erstmals

Köln. Der Wechsel von Mittelfeldspieler Ondrej Duda von Hertha BSC zum Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln steht unmittelbar bevor. "Ich habe heute morgen in verschiedenen Zeitungen gesehen, dass noch ein Spieler da ist. Der ist tatsächlich da und wird seinen Vertrag unterschreiben", sagte Sportchef Horst Heldt. Den Medizincheck hat der Slowake schon absolviert. "Ondrej ist ein klassischer Zehner, der das Spiel unfassbar schnell machen kann, einen guten Überblick hat und seine Standards sind eine Waffe", lobte Heldt.

Duda, der den zu Schalke zurückgekehrten Mark Uth ersetzen soll, wird zwischen sieben und acht Millionen kosten. Die Summe wird mit den rund 15 Millionen verrechnet werden, die Köln von der Hertha für Stürmer Jhon Cordoba bekommt. Als Nachfolger für Cordoba hatte der FC am Dienstag Sebastian Andersson von Herthas Stadtrivalen Union Berlin verpflichtet. Der Schwede trainierte am Mittwoch erstmals in Köln.