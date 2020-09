Unterricht in einem Containerbau an der Grunewald-Grundschule. Gerade hier ist ein Luftaustausch wichtig.

Sie sollen an Schulen und Kitas Kohlendioxid-Wert der Luft anzeigen. Ist er zu hoch, müssen sofort die Fenster geöffnet werden.

Corona So funktionieren die neuen CO2-Messgeräte

Dicke Luft in Klassenzimmern – das ist nicht nur in Corona-Zeiten ein Problem. Jeder weiß, dass die Konzentration nachlässt, wenn der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt und der Kohlendioxid-Gehalt steigt. Dann kann sich schnell eine gewisse Schläfrigkeit breit machen.