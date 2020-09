"Kicker": Cordoba bis 2024 bei Hertha BSC

Berlin. Stürmer Jhon Cordoba soll die kommenden vier Jahre für Hertha BSC spielen. Der Kolumbianer wird laut "kicker.de" beim Berliner Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2024 bekommen. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro. Cordoba wäre nach Torwart Alexander Schwolow, Verteidiger Deyovaisio Zeefuik und Mittelfeldspieler Lucas Tousart der vierte Neuzugang des Hauptstadtclubs in diesem Sommer.

Nach Angaben des 1. FC Köln war Cordoba am Dienstag vom Training freigestellt, "um finale Gespräche zu führen". Im Gegenzug könnte Ondrej Duda nach Köln gehen. Der slowakische Nationalspieler war bereits in der vergangenen Rückrunde von Hertha an den englischen Premier-Ligisten Norwich City ausgeliehen.

Cordoba erzielte im Vorjahr 13 Saisontore für den 1. FC Köln und belegte damit Rang sechs der Bundesliga-Torschützenliste. Der 27 Jahre alte Mittelstürmer war 2017 vom FSV Mainz 05 zu den Geißböcken gewechselt und hat trotz anfänglicher Probleme in Köln in 86 Spielen in der 1. und 2. Liga 37 Tore erzielt und acht Vorlagen gegeben.

In der kolumbianischen Nationalmannschaft hat Cordoba in elf Spielen sechs Mal getroffen. Aufgrund der Wechselabsicht stand der 1,88 Meter lange Fußballer bereits beim 6:0-Erfolg im DFB-Pokalspiel gegen die VSG Atlglienicke nicht im Kader der Kölner. Cordoba wäre der zweite Kolumbianer im Team von Hertha BSC nach Stürmer Adrian Ramos.

Hertha benötigt nach zuvor drei torlosen Testspielen sowie dem Pokal-Aus bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig unbedingt Verstärkung in der Offensive. "Wenn jemand Tore schießt, dann nehme ich ihn", hatte Hertha-Trainer Bruno Labbadia am Montag gesagt.