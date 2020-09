Ali H. muss sich wegen des Mordes an Homa Z. und ihrer neunjährigen Tochter verantworten. Der 32-Jährige weist den Vorwurf zurück.

Prozessbeginn Marzahner Doppelmord an Mutter und Tochter vor Gericht

Es sei eine sehr schwere Prüfung für Ahmed Z., sagte seine Rechtsanwältin Nadija Samour. „Er hält die Situation nur sehr schwer aus.“ Am Abend des 29. Februar fand der Familienvater seine Frau Homa und die gemeinsame Tochter Tajala tot in der gemeinsamen Wohnung im achten Stock eines Marzahner Plattenbaus. Seit Montag muss sich Nachbar Ali H. deswegen verantworten. Er soll die 38-Jährige und das neunjährige Mädchen getötet haben. Ahmed Z., der im Prozess als Nebenkläger auftritt, erschien nicht zum Prozessauftakt. Der Angeklagte nahm die Ausführungen von Staatsanwalt Dieter Horstmann, die ein Dolmetscher in Farsi-yi-Dari, das afghanische Persisch, übersetzte, ohne eine Regung entgegen.