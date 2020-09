Erstmals zahlt der Bund für die Charité

Näher am Patienten: Der Zusammenschluss soll eine noch bessere Versorguing am Krankenbett ermöglichen.

Es kommt überaus selten vor, dass die Opposition einen Gesetzentwurf der Regierung noch schneller beschließen will als die Koalitionsfraktionen. So geschah es aber am Montag im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses. Was mit den Stimmen von SPD. Linken, Grünen, CDU und FDP beschlossen wurde, ist im deutschen Föderalismus bislang ohne Beispiel. Das erste Mal beteiligt sich die Bundesregierung maßgeblich an der Finanzierung einer Forschungseinrichtung, die unter dem Dach einer vom Land betriebenen Universitätsklinik angesiedelt ist.