Um die Betreuung von Geflüchteten zu verbessern, eröffnet der Krankenhauskonzern Vivantes ein neues Traumazentrum an der Bundesallee.

So bereitet sich Berlin auf neue Flüchtlinge vor

Berlin ist nach Angaben der Verwaltung auf die Neuankunft von Flüchtlingen aus Lesbos vorbereitet. Kurzfristig stehen 1600 Plätze in den derzeit 80 Unterkünften zur Verfügung, hieß es am Montag aus dem Landesamt für Flüchtlingsfragen (LAF). Derzeit wird darüber hinaus die stillgelegte Unterkunft auf dem Tempelhofer Feld wieder für die Aufnahme ertüchtigt. Nach dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft Moria auf Lesbos hatte sich Berlin – wie viele andere Städte und Kommunen auch – zur Unterbringung von 300 Flüchtlingen bereit erklärt. „Diese 300 können wir problemlos aufnehmen, es könnten auch mehr sein“, sagte eine Sprecherin des LAF.