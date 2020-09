Hitze in Berlin: Tipps rund um die Rückkehr vom Sommer

Abkühlung bei der Hitze suchen in Berlin viele noch einmal – etwa hier im Kreuzberger Viktoriapark. Aber auch in den Seen ist baden noch möglich.

Das Sommerwetter ist für einige Tage zurück nach Deutschland und in die Hauptstadt gekehrt. An diesem Dienstag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Temperaturen in Berlin und Brandenburg mancherorts auf bis zu 33 Grad steigen. Die Berliner Morgenpost beantwortet Fragen rund ums Wetter, erklärt, was beachtet werden muss und wo Berliner noch eine Abkühlung finden.