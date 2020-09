Neue Kampagne in Berlin: „Maske auf. Sonst Lokal zu“

Mit einer neuen Kampagne will das Land Berliner und Touristen auf das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln in der Gastronomie hinweisen.

Berlin. Das Land Berlin will mit einer neuen Kampagne für die Corona-Regeln sensibilisieren. Vor allem Besucher von Bars, Cafés und Restaurants sollen so verstärkt auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und zum Abstandhalten aufmerksam gemacht werden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) bei der Präsentation der Kampagne am Montagvormittag im Brauhaus Lemke am Alexanderplatz.