Rund 300 Bewohner von Pflegeheimen mit Coronavirus infiziert

Berlin. In Berlin sind bislang in 75 Pflegeheimen Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das Virus wurde bei 297 Bewohnern und 168 Mitarbeitern festgestellt, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 64 Bewohner sind demnach gestorben und 217 genesen. Von den Mitarbeitern sind 147 genesen. Am Freitag war erneut ein Fall in Berlin-Schöneberg bekannt geworden. Weil sich Mitarbeiter einer dortigen Einrichtung in häuslicher Quarantäne befinden, mussten fünf Bewohner verlegt werden. So soll ihre Versorgung sichergestellt werden.

( dpa )