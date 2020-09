Berliner Eurojackpot-Spieler gewinnt 1,3 Millionen Euro

Berlin. Eine Berlinerin oder ein Berliner hat in der Eurojackpot-Ziehung vom vergangenen Freitag 1.266.197 Euro in der zweiten Gewinnklasse gewonnen. Der Spielschein mit sechs Tipps wurde im Friedrichshain-Kreuzberg abgegeben, wie die Deutsche Klassenlotterie am Montag mitteilte. Der Gewinn entfiel auf den 1. Tipp des Spielauftrages mit den Zahlen: 2 – 5 – 24 – 43 – 45 und der Eurozahl 4.

Die Gewinnerin oder der Gewinner muss seine Gewinnansprüche nun unter Vorlage der gültigen Spielquittung im Lotto-Haus in der Brandenburgischen Straße 36 in Wilmersdorf geltend machen. Zudem besteht die Möglichkeit, über das Zentralgewinn-Anforderungsformular, welches in jedem Berliner Lotto-Laden erhältlich ist, den Gewinn anzumelden. Der Gewinn wird am 22. September 2020 ausgezahlt.

