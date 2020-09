Coronavirus in Berlin: Junge Menschen könnten Superspreader sein

Die Senatorin zeigt sich besorgt über die steigenden Infektionszahlen. Vor allem junge Menschen könnten Corona in die Breite bringen.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sieht bei der Corona-Pandemie keinen Grund zur Entwarnung. Die international drastisch steigenden Infektionszahlen machten ihr Sorgen, sagte die SPD-Politikerin dem RBB-Inforadio am Montag. "Auch in Deutschland haben wir seit Wochen stabil steigende Infektionszahlen." Das gelte ebenfalls für Berlin. Große Sorgen mache ihr auch, dass gerade bei den Jüngeren die Infektionszahlen in den vergangenen sieben Tagen sehr hoch gewesen seien.

Dilek Kalayci: Junge Menschen könnten Infektion in die Breite bringen

Bei jüngeren Covid-19-Patienten gebe es zwar weniger Todesfälle, und es sei auch seltener eine intensivmedizinische Behandlung nötig. Junge Menschen könnten aber Superspreader sein und die Infektion in die Breite bringen, sagte Kalayci. "Von anderen Ländern wissen wir, dass es sich ganz schnell ändern kann, dass auch die Älteren dann schnell erreicht werden", warnte die Senatorin. "Wenn einmal die Infektionen aus dem Ruder laufen, wird es auch schwieriger, die Älteren zu schützen."

