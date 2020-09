Mutter und Tochter erstochen: Prozess gegen 32-Jährigen

Die Justitia ist an einer Türscheibe angebracht.

Berlin. Rund sieben Monate nach tödlichen Messerstichen gegen eine Mutter und ihre neun Jahre alte Tochter in Berlin-Marzahn muss sich von heute ein 32-Jähriger wegen Mordes in zwei Fällen vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll seine 38 Jahre alte Nachbarin in ihrer Wohnung erstochen haben, um nach Wertgegenständen suchen zu können. Als die Tochter der Frau durch die Schreie ihrer Mutter aufmerksam geworden sei, habe er auch das Mädchen umgebracht. Laut Ermittlungen habe er die Suche nach Geld fortsetzten und zudem seine Identifizierung als Täter verhindern wollen. Der Angeklagte soll wie die Opfer aus Afghanistan stammen.