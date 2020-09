Wohnmobil brennt: Familie gerettet

Kemlitz. Ein Mann hat in Kemlitz (Landkreis Teltow-Fläming) schnell reagiert, als er bemerkte, dass das Wohnmobil einer Familie in Brand geraten war. Nach Polizeiangaben sah der Zeuge in der Nacht zum Samstag aus einem Fenster in seiner Wohnung, als er den Brand bemerkte. Er lief sofort zu dem Fahrzeug, in dem die vierköpfige Familie schlief und weckte sie, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Die Familie blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, die Betroffenen kamen bei Bekannten unter. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. Zur Brandursachenermittlung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

( dpa )