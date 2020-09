Kevin Kühnert: „Ohne Mieten und Wohnen geht gar nichts“

Der SPD-Politiker Kevin Kühnert in seinem Kiez in Berlin Schöneberg

Berlin. Kevin Kühnert ist ein Medienprofi. Der 31 Jahre alte stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD gehört zu den prominentesten Politikern des Landes, Dennoch ist Kühnert in seinem Bezirk verankert. Geboren in Lichtenrade, lebt er heute in Schöneberg und möchte hier das Bundestagsmandat für die SPD holen. In einem Café an der Akazienstraße spricht Kühnert diesmal auch viel über Lokalpolitik.