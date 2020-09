Nico Rosberg: „Berlin ist sensationell“

Früher Rennfahrer und Formel-1-Weltmeister, heute Investor und auf Nachhaltigkeit bedacht: In Berlin wird Nico Rosberg am Mittwoch das Greentech Festival eröffnen.

Investor Nico Rosberg über das Greentech Festival in Berlin, den Nutzen von Flugtaxis und seine Vergangenheit in der Formel 1.

Berlin. Nico Rosberg schaltet sich per Videostream aus Monaco zu. Fast sein ganzes Leben hat der Formel-1-Weltmeister von 2016 in dem Fürstentum verbracht. Mittlerweile hat Rosberg seine Rennfahrer-Karriere hinter sich gelassen und ist als Investor tätig. In Berlin hat er das Greentech Festival mitgegründet. Bei der dreitätigen Veranstaltungen, die ab Mittwoch sowohl im Kraftwerk Berlin als auch digital stattfinden wird, steht die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft im Vordergrund.