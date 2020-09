Berlin will 300 Flüchtlinge aus Lager Moria aufnehmen

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich enttäuscht darüber gezeigt, dass Deutschland lediglich 100 bis 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen will. „Bis zu 150 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu helfen, kann nur ein erster Schritt sein vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe, die sich in dieser Woche im Flüchtlingslager Moria abgespielt hat“, sagte Müller am Freitag. „Unser Land kann mehr.“

Berlin und die anderen Städte, die sich bereit erklärt haben, Flüchtlinge aufzunehmen, sollten weiter Druck auf Innenminister Horst Seehofer (CSU) ausüben und solidarisch sein. „Das ist nicht nur unsere Pflicht, sondern unser humanitärer Auftrag.“

Andreas Geisel (SPD), Innensenator von Berlin.

Foto: dpa

„Mit Blick auf das Leid der Menschen sind diese Zahlen beschämend gering“

Innensenator Andreas Geisel (SPD) kritisierte die Entscheidung des Innenministeriums scharf, nur bis zu 150 minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. „Mit Blick auf das Leid der Menschen in Moria sind diese Zahlen beschämend gering“, sagte Geisel. „Ich habe immer gesagt: Deutschland kann mehr. Wer kann, muss helfen. Und wir können.“ Es sei unabdingbar, dass Deutschland seine EU- Präsidentschaft nutze, um endlich zu einer europäischen Lösung in der Flüchtlingspolitik zu kommen.

Frage des Tages Sollte Berlin mehr Flüchtlinge von der griechischen Insel Moria aufnehmen? Ja Nein Abstimmen

Geisel reist am Montag nach Athen, um sich über die Lage der Geflüchteten nach dem Brand in Moria zu informieren. Er wolle prüfen, welche Möglichkeiten und Voraussetzungen es für die Aufnahme von Geflüchteten über ein Landesaufnahmeprogramm gibt. Berlin hat gegenüber der Bundesregierung mehrfach seine Bereitschaft zur Aufnahme von bis zu 300 Geflüchteten erklärt.

Menschen fliehen mit ihrem Hab und Gut vor dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, in dem in der Nacht vom 8. auf 9. September mehrere Feuer ausbrachen. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Die massiven Brände verwüsteten das Migrantenlager Moria fast vollständig. Das vollkommen überfüllte Camp wurde evakuiert. Foto: Byron Smith / Getty Images

Eine Frau trägt ein Kind an den Flammen vorbei. Tausende Menschen wurden obdachlos, nachdem das Feuer das größte Flüchtlingslager Griechenlands zerstört hatte. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Mehr als 12.000 Menschen lebten in dem Camp, das eigentlich nur für knapp 3000 ausgelegt war. Foto: Petros Giannakouris / dpa

Dem Brand waren Unruhen unter den Migranten vorangegangen, weil das Lager nach einem ersten Corona-Fall unter Quarantäne gestellt worden war. Foto: Socrates Baltagiannis / dpa



Diese Luftaufnahme vom 10. September 2020 zeigt das Ausmaß der Katastrophe – fast alles ist zerstört. Foto: Str / AFP

Ein Mädchen inmitten von Trümmern. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Tausende Menschen sind jetzt obdachlos. Foto: Milos Bicanski / Getty Images

Ein Kind wacht auf, nachdem es die Nacht auf der Straße verbringen musste. Politiker sprechen von einer „humanitären Katastrophe“. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP



Zehn Städte haben in einem offenen Brief ihre Bereitschaft zur Aufnahme signalisiert

Positiv bewertete Müller, dass sich weitere Städte zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt haben. Zuletzt hatten noch einmal zehn Städte ihre Bereitschaft zur Aufnahme in einem offenen Brief an Seehofer bekräftigt. Der Brief wurde von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern von Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hannover, Köln, Krefeld, Oldenburg und Potsdam unterzeichnet.

In Potsdam fand zusätzlich eine Kundgebung vor dem Rathaus statt. „Es muss jetzt darum gehen, den Menschen, die gerade ihr allerletztes Hab und Gut verloren haben, zügig eine sichere Zuflucht zu geben. Jetzt bleibt keine Zeit, es braucht eine sofortige Verteilung“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert.

Mehr zum Thema:

Flüchtlingslager Moria: „Es ist schlimmer als im Gefängnis“

Moria: Wie eine Krankenpflegerin den Großbrand erlebte

Brand im Flüchtlingslager Moria: „Europas Schandfleck“

13.000 Stühle für die Flüchtlinge von Moria vor Reichstag