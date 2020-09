87-Jährige vertreibt mutmaßlichen Betrüger mit Keule

Berlin. Eine Seniorin hat in ihrer Wohnung in Berlin-Lichterfelde einen mutmaßlichen Trickdieb mit einer Holzkeule in die Flucht geschlagen. Ein unbekannter Mann soll am Donnerstagnachmittag an der Haustür der 87-Jährigen in der Schloßstraße geklingelt und gesagt haben, er wolle einen Wasserschaden in ihrer Küche beheben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er habe behauptet, von der Hausverwaltung geschickt worden zu sein.

Den Angaben zufolge ließ die Seniorin den Mann zunächst rein, wurde aber misstrauisch, als er sie bat, mit ihrem Krückstock im Badezimmer ein Wasserrohr festzuhalten. Die 87-Jährige soll dann zu einer Holzkeule gegriffen haben, die zur Dekoration vorgesehen war. Damit habe sie den Mann aus ihrer Wohnung vertrieben.