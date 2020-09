Tag des offenen Denkmals findet trotz Corona statt

Berlin. In Berlin laden am Wochenende trotz der Corona-Krise mehr als 270 Denkmale zum Besuch ein. Beim 28. Tag des offenen Denkmals finden am 12. und 13. September die meisten Führungen und Besichtigungen vor Ort statt, es gibt aber auch digitale Angebote, wie die Senatsverwaltung für Kultur mitteilte.

Den Angaben zufolge beteiligen sich in diesem Jahr erstmals die Bötzow Brauerei in Prenzlauer Berg, die Luisenkirche in Charlottenburg, das Städtisches Gaswerk Köpenick und der sogenannte Selbstmörder-Friedhof im Grunewald.

Alle Veranstaltungen sind laut Senatsverwaltung kostenfrei. Häufiger als sonst sei eine Anmeldung erforderlich, die Gruppen würden bewusst klein gehalten.

Auf der Internetseite des Landesdenkmalamts Berlin sollen Interessierte am Wochenende zwei neue Filme über das Alte Stadthaus und den Flughafen Tegel schauen können. "Landeskonservator Christoph Rauhut führt in den filmischen Beiträgen durch die Baudenkmale, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind."