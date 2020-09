Brandenburg: Rund 1600 Fachkräfte aus EU-Ausland im Jahr

Potsdam. Brandenburg rechnet mit mehr als 1000 Fachkräften jährlich, die von außerhalb der Europäischen Union über ein neues Bundesgesetz gewonnen werden können. "Potenziell gehen wir von ungefähr 1600 (...) Fachkräften per annum aus", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Freitag in Potsdam.

Seit März ermöglicht das Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung, dass suchende Unternehmen verstärkt qualifizierte Mitarbeiter aus dem EU-Ausland gewinnen. Die Bundesregierung rechnet über die gezielte Einwanderung mit 25 000 zusätzlichen Fachkräften im Jahr.

Brandenburg bietet für Unternehmen und Fachkräfte ein Beratungsnetz an. Steinbach betonte, zentral zur Fachkräftegewinnung bleibe allerdings die Ausbildung.